Роднина призналась, что вычеркнула Тарасову из жизни

Москва, 25 мая. Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призналась, что давно не общается со своей экс-наставницей Татьяной Тарасовой.

Фигуристка и ее партнер перешли к Тарасовой, которая тогда была молодым тренером, в 1974 году. В интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff Роднина отметила, что во время работы с наставницей между ними часто возникали недопонимания. Ведущий уточнил у спортсменки, не являются ли ее последние перепалки с Тарасовой эхом из тех времен.

«Это разные вещи. Во-первых, где перепалки-то? Я уже давно с ней не общаюсь, не здороваюсь. <...> Я давно ее из своей жизни вычеркнула, но все время кто-то чего-то лезет», — заявила депутат.

По словам фигуристки, их с тренером пытались помирить или объединить, однако они сейчас «как Северный полюс и Южный полюс». Спортсменка не видит причины, по которой она могла бы объединиться с Тарасовой. Роднина не готова взаимодействовать со своим бывшим тренером ради фигурного катания, поскольку уже давно не выходила на лед.

Татьяна Тарасова ранее стала героиней передачи «Судьба человека». Тренер не смогла подняться с инвалидного кресла в эфире, чтобы принять букет от ведущего.