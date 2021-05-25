Нетаньяху пригрозил ХАМАС «жестким ответом» на попытку сорвать перемирие в секторе Газа

Тель-Авив, 25 мая. Израиль пообещал не оставить без жесткого ответа попытки палестинских бойцов саботировать перемирие в секторе Газа. Об этом заявил президент Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер предостерег палестинские вооруженные движения от попыток нарушить установленный в анклаве режим прекращения огня во время выступления вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Перед этим политики встретились для длительных переговоров, посвященных нормализации обстановки в секторе Газа.

«Если ХАМАС прервет спокойствие и атакует Израиль, наш ответ будет очень мощным», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также выразил благодарность президенту США Джо Байдену и руководителю американской дипломатии за проявленную ими твердую поддержку права Израиля на самозащиту перед лицом угрозы от палестинских военизированных организаций.