Кремль выразил надежду на скорое освобождение задержанной в Минске россиянки

Москва, 25 мая. Россия надеется на скорое освобождение задержанной в Белоруссии гражданки РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жизни россиян не подвергались опасности во время посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Россия рассчитывает на скорое освобождение гражданки своей страны, если вопросы по соблюдению ею законов отсутствуют. Кремль напомнил о необходимости соблюдения прав задержанной.

Генпрокуратура РФ выразила готовность защитить гражданку РФ, находящуюся в Белоруссии. София Сапега была задержана после посадки самолета Ryanair в Минске.