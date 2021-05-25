Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня

Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
Китай намерен продолжить развивать отношения с Россией и вместе с Москвой содействовать мирному глобальному прогрессу. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики. Таким образом представители Поднебесной отреагировали на слова главы МИД России Сергея Лаврова о беспрецедентном сотрудничестве Пекина и Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве Китая назвали взаимодействие стран фактором, который обеспечивает стабильность во всем мире.
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
pixabay.com / Free-Photos
Россия с 25 мая возобновила регулярные авиарейсы на Мальту, а также в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Решение было принято с учетом эпидобстановки в этих странах. Перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза в неделю. Кроме того, раз в неделю российские самолеты будут отправляться в Джидду из Грозного и Махачкалы. Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для россиян, привитых от коронавируса. Посетить популярное пляжное направление путешественники смогут с 1 июня, когда возобновится авиасообщение между странами. Напомним, сейчас без дополнительных документов можно поехать в Грузию. Для этого нужно заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронь жилья. Хорватия и Греция готовы принимать привитых отдыхающих и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь, без тестов.
Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу
Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look
Авиакомпаниям Белоруссии запретили совершать рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над территорией объединения. Соответствующее решение было принято в ходе саммита ЕС. Европейских перевозчиков призвали воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ограничения стали ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Окончательное решение будет принято после его согласования и утверждения в Совете ЕС на министерском уровне. На это может уйти несколько недель.
На Кубани обнаружили разлив нефти в Черном море
admtuapse.ru / Пресс-служба администрации Туапсинского района
Жители города Туапсе пожаловались в надзорные органы на сильный запах нефти из моря. При этом в воде видны черные маслянистые пятна. На место происшествия выехали специалисты, которые отобрали пробы воды. С последствиями загрязнения борются 75 человек, задействованы 22 единицы техники. Позднее были обнаружены еще несколько нефтяных пятен, спасатели пытаются устранить их с помощью абсорбента. По факту экологического происшествия природоохранная прокуратура начала проверку. Оперативный штаб принял решение ввести на территории Туапсе режим повышенной готовности. Вынужденная мера связана с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря.