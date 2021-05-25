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Все новости
25 мая 15:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии
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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня

ФАН-ТВ
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня
pixabay.com  /  Free-Photos

Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием

Китай намерен продолжить развивать отношения с Россией и вместе с Москвой содействовать мирному глобальному прогрессу. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики. Таким образом представители Поднебесной отреагировали на слова главы МИД России Сергея Лаврова о беспрецедентном сотрудничестве Пекина и Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве Китая назвали взаимодействие стран фактором, который обеспечивает стабильность во всем мире.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня
pixabay.com  / Free-Photos

Россия с 25 мая возобновила регулярные авиарейсы на Мальту, а также в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Решение было принято с учетом эпидобстановки в этих странах. Перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза в неделю. Кроме того, раз в неделю российские самолеты будут отправляться в Джидду из Грозного и Махачкалы. Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для россиян, привитых от коронавируса. Посетить популярное пляжное направление путешественники смогут с 1 июня, когда возобновится авиасообщение между странами. Напомним, сейчас без дополнительных документов можно поехать в Грузию. Для этого нужно заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронь жилья. Хорватия и Греция готовы принимать привитых отдыхающих и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь, без тестов.

Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня
Global Look Press  / Zamir Usmanov/Russian Look

Авиакомпаниям Белоруссии запретили совершать рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над территорией объединения. Соответствующее решение было принято в ходе саммита ЕС. Европейских перевозчиков призвали воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ограничения стали ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Окончательное решение будет принято после его согласования и утверждения в Совете ЕС на министерском уровне. На это может уйти несколько недель.

На Кубани обнаружили разлив нефти в Черном море

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня
admtuapse.ru  / Пресс-служба администрации Туапсинского района

Жители города Туапсе пожаловались в надзорные органы на сильный запах нефти из моря. При этом в воде видны черные маслянистые пятна. На место происшествия выехали специалисты, которые отобрали пробы воды. С последствиями загрязнения борются 75 человек, задействованы 22 единицы техники. Позднее были обнаружены еще несколько нефтяных пятен, спасатели пытаются устранить их с помощью абсорбента. По факту экологического происшествия природоохранная прокуратура начала проверку. Оперативный штаб принял решение ввести на территории Туапсе режим повышенной готовности. Вынужденная мера связана с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря.

 

евросоюз белоруссия китай черное море кнр авиасообщение политика авиарейсы разлив нефти туапсе
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Все новости / ФАН-ТВ / Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня
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