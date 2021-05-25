Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. События дня

Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием Китай намерен продолжить развивать отношения с Россией и вместе с Москвой содействовать мирному глобальному прогрессу. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики. Таким образом представители Поднебесной отреагировали на слова главы МИД России Сергея Лаврова о беспрецедентном сотрудничестве Пекина и Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве Китая назвали взаимодействие стран фактором, который обеспечивает стабильность во всем мире.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами pixabay.com / Free-Photos Россия с 25 мая возобновила регулярные авиарейсы на Мальту, а также в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Решение было принято с учетом эпидобстановки в этих странах. Перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза в неделю. Кроме того, раз в неделю российские самолеты будут отправляться в Джидду из Грозного и Махачкалы. Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для россиян, привитых от коронавируса. Посетить популярное пляжное направление путешественники смогут с 1 июня, когда возобновится авиасообщение между странами. Напомним, сейчас без дополнительных документов можно поехать в Грузию. Для этого нужно заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронь жилья. Хорватия и Греция готовы принимать привитых отдыхающих и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь, без тестов.

Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look Авиакомпаниям Белоруссии запретили совершать рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над территорией объединения. Соответствующее решение было принято в ходе саммита ЕС. Европейских перевозчиков призвали воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ограничения стали ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Окончательное решение будет принято после его согласования и утверждения в Совете ЕС на министерском уровне. На это может уйти несколько недель.