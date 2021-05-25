Глава минобороны Армении провел переговоры с командующим миротворцами ВС РФ в Карабахе

Ереван, 25 мая. Глава минобороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов провели переговоры.

Собеседники обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также ряд других вопросов, представляющих общий интерес.

«Глава минобороны Армении подчеркнул, что любое посягательство на суверенные территории Армении абсолютно недопустимо, что позиция минобороны по этому вопросу ясна: представители ВС Азербайджана обязаны без предварительных условий вернуться на исходные позиции», — передает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков армяно-азербайджанской разграничительной линии, после чего Ереван обвинил Баку в провокации.