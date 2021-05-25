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25 мая 13:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
13:16
Общество
Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
13:15
Происшествия
Директора детсада в Татарстане обвинили в вымогательстве «процента»
Все новости

Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair

Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 25 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
Федеральное агентство новостей  / 

На 25 мая стоимость нефти составляет 68,30 доллара за баррель. Накануне, 24 мая, черное золото демонстрировало уверенный рост, прибавка к стоимости составляла чуть больше 3%.

«Спрос на топливо увеличивается, однако дефицит нефти растет. Положительно на нефти сказываются темпы вакцинации, например, в США порядка 61% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины. В Индии ситуация улучшается, количество суточных заражений снизилось с 400 тысяч до 222 тысяч, это практически в два раза. Также Индия объявила о запуске производства вакцины «Спутник V», — рассказали аналитики.

В ближайшее время диапазон стоимости нефти остановится на уровне 67–70 долларов за баррель.

Золото

Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Металл продолжает удерживаться на своем максимуме. Стоимость золота 25 мая составляет 1881 доллар за тройскую унцию.

«Поддержку золоту оказывает слабость доллара, который продолжает снижаться, а сегодня пробил отметку 89,60 по индексу VIX. Опасения разгона инфляции сейчас отошли на второй план. Курс доллара будет находиться под давлением, а золото на этом фоне продолжит укрепляться», — озвучили прогноз эксперты.

По мнению аналитиков, золото сохранит восходящий тренд на будущей неделе. Целевой диапазон его стоимости составит 1900–1920 долларов за унцию.

Рубль

Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Российская валюта 25 мая остановилась на отметке 73,41 рубля за доллар. Накануне, 24 мая, рубль снизился до цифры 73,30. Аналитики считают, что рубль не сможет серьезно укрепиться в ближайшее время из-за политических новостей: недавнего инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил посадку в Минске после сообщения о минировании лайнера.

«Основным фоном для возможного укрепления рубля является потенциальная встреча президентов России и США. Помимо политических факторов, поддержку оказывает пик налоговых выплат, они как раз приходятся на сегодня, однако уже к вечеру может случиться ослабление. Выплаты пройдут, и с той стороны больше поддержки не будет. В связи с последними событиями в Минске лидеры стран ЕС будут решать вопрос о новых санкциях против России и Белоруссии из-за самолета авиакомпании Ryanair. Это затормозит рубль на какое-то время», — отметили эксперты.

Ранее Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны. Восстановление экономики идет по более радужной траектории, чем прогнозировали в правительстве, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

нефть экономика золото рубль курс валют
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Все новости / Экономика / Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
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