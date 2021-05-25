Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 25 мая. Подробнее — в материале ФАН.
Нефть
На 25 мая стоимость нефти составляет 68,30 доллара за баррель. Накануне, 24 мая, черное золото демонстрировало уверенный рост, прибавка к стоимости составляла чуть больше 3%.
«Спрос на топливо увеличивается, однако дефицит нефти растет. Положительно на нефти сказываются темпы вакцинации, например, в США порядка 61% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины. В Индии ситуация улучшается, количество суточных заражений снизилось с 400 тысяч до 222 тысяч, это практически в два раза. Также Индия объявила о запуске производства вакцины «Спутник V», — рассказали аналитики.
В ближайшее время диапазон стоимости нефти остановится на уровне 67–70 долларов за баррель.
Золото
Металл продолжает удерживаться на своем максимуме. Стоимость золота 25 мая составляет 1881 доллар за тройскую унцию.
«Поддержку золоту оказывает слабость доллара, который продолжает снижаться, а сегодня пробил отметку 89,60 по индексу VIX. Опасения разгона инфляции сейчас отошли на второй план. Курс доллара будет находиться под давлением, а золото на этом фоне продолжит укрепляться», — озвучили прогноз эксперты.
По мнению аналитиков, золото сохранит восходящий тренд на будущей неделе. Целевой диапазон его стоимости составит 1900–1920 долларов за унцию.
Рубль
Российская валюта 25 мая остановилась на отметке 73,41 рубля за доллар. Накануне, 24 мая, рубль снизился до цифры 73,30. Аналитики считают, что рубль не сможет серьезно укрепиться в ближайшее время из-за политических новостей: недавнего инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил посадку в Минске после сообщения о минировании лайнера.
«Основным фоном для возможного укрепления рубля является потенциальная встреча президентов России и США. Помимо политических факторов, поддержку оказывает пик налоговых выплат, они как раз приходятся на сегодня, однако уже к вечеру может случиться ослабление. Выплаты пройдут, и с той стороны больше поддержки не будет. В связи с последними событиями в Минске лидеры стран ЕС будут решать вопрос о новых санкциях против России и Белоруссии из-за самолета авиакомпании Ryanair. Это затормозит рубль на какое-то время», — отметили эксперты.
Ранее Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны. Восстановление экономики идет по более радужной траектории, чем прогнозировали в правительстве, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.