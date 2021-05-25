Появилось видео тушения масштабного пожара в екатеринбургском СНТ

Екатеринбург, 25 мая. Сотрудник МЧС из Свердловской области Антон Мальцев запечатлел на видео тушение пожара в СНТ «Визовец-5».

Ролик появился на видеохостинге YouTube. Огонь охватил частные жилые дома, а также надворные постройки. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению пожара МЧС привлекло 17 личного состава и четыре единицы специальной техники. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух пенсионеров.

«Это пожилые местные жители, проживавшие на улице Крауля в областном центре, 1934 и 1935 годов рождения», — заявили в пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В Сети ранее появилось видео крупного пожара на складе в Ростове. Его площадь составила тысячу квадратных метров. Из-за возгорания обвалилась кровля здания. В тушении принимали участие 66 человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.