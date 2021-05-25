Песков анонсировал скорое объявление по саммиту Путина и Байдена

Москва, 25 мая. Власти в скором времени выступят с сообщением относительно двустороннего саммита президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена, заявили в Кремле.

Стратегическая стабильность и контроль над вооружениями однозначно включены в повестку встречи лидеров двух держав. Подробностями события поделился пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В интервью СМИ он попросил журналистов и общественность для начала дождаться официального сообщения Москвы, а только потом обсуждать возможную повестку.

Ранее Женеву назвали возможным полем для проведения саммита Байдена и Путина. С таким предположением выступила американская администрация.