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25 мая 13:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:33
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
13:16
Общество
Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
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Брат Егора Летова обвинил вдову певца в причастности к смерти музыканта

Шоу-бизнес
Брат Егора Летова обвинил вдову певца в причастности к смерти музыканта
gr-oborona.ru  /  Александр Матюшкин / Гражданская оборона официальный сайт группы

Москва, 25 мая. Вдову основателя «Гражданской обороны» Егора Летова Наталью Чумакову обвинили в причастности к смерти музыканта, которого не стало в 2008 году.

Брат певца Сергей сообщил о тяжелых отношениях с вдовой музыканта. Он хочет сделать музей из омской квартиры музыкальной легенды. Реализовать свой план у него не получается из-за того, что часть жилья принадлежит Чумаковой.

Родственник солиста «Гражданской обороны» указал, что вдова певца ведет разгульный образ жизни. Более того, по его мнению, женщина причастна к смерти артиста, пишет Пятый канал.

«Ни когда мой брат был жив, ни сейчас — она с нами никогда не контактировала. Считаю, что брат так рано умер отчасти по вине Натальи. Она сейчас много пьет и не дает согласия на то, чтобы в Омске, в квартире наших с братом родителей, был музей Егора Летова. Причем я — собственник 3/4 части квартиры, а Наталья — лишь четверти», — сказал старший брат музыканта в разговоре с изданием «Экспресс-газета».

Егора Летова не стало в феврале 2008 года. Ему было 43 года. По некоторым данным, музыкант скончался от остановки сердца. Позднее появилась версия, что певец умер из-за острой дыхательной недостаточности, развившейся от отравления алкоголем.

смерть летов чумакова
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Все новости / Шоу-бизнес / Брат Егора Летова обвинил вдову певца в причастности к смерти музыканта
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