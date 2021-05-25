Брат Егора Летова обвинил вдову певца в причастности к смерти музыканта

Москва, 25 мая. Вдову основателя «Гражданской обороны» Егора Летова Наталью Чумакову обвинили в причастности к смерти музыканта, которого не стало в 2008 году.

Брат певца Сергей сообщил о тяжелых отношениях с вдовой музыканта. Он хочет сделать музей из омской квартиры музыкальной легенды. Реализовать свой план у него не получается из-за того, что часть жилья принадлежит Чумаковой.

Родственник солиста «Гражданской обороны» указал, что вдова певца ведет разгульный образ жизни. Более того, по его мнению, женщина причастна к смерти артиста, пишет Пятый канал.

«Ни когда мой брат был жив, ни сейчас — она с нами никогда не контактировала. Считаю, что брат так рано умер отчасти по вине Натальи. Она сейчас много пьет и не дает согласия на то, чтобы в Омске, в квартире наших с братом родителей, был музей Егора Летова. Причем я — собственник 3/4 части квартиры, а Наталья — лишь четверти», — сказал старший брат музыканта в разговоре с изданием «Экспресс-газета».

Егора Летова не стало в феврале 2008 года. Ему было 43 года. По некоторым данным, музыкант скончался от остановки сердца. Позднее появилась версия, что певец умер из-за острой дыхательной недостаточности, развившейся от отравления алкоголем.