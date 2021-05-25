Переговоры по иранской ядерной сделке близки к успешному завершению

Переговоры по иранской ядерной сделке, или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которые проходят в Вене между Ираном и США при посредничестве России и ЕС, кажется, стали приносить ощутимые положительные результаты. Сообщается, что Тегеран продлил пребывание инспекторов Международного агентства по атомной энергии на своей территории еще на месяц. Хотя еще недавно речь шла о немедленном прекращении мониторинга ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ и возобновлении исламской республикой обогащения урана для военных нужд.

Стоит напомнить, что переговоры по ядерной сделке начались еще в 2005 году в формате 5+1, в которых принимали участие Великобритания, Франция, Китай, Германия, Россия и США. Целью процесса было убедиться, что Иран не создает и не будет создавать ядерное оружие, но при этом не лишать страну возможности работать в сфере мирного атома.

Ученые исламской республики как раз в те годы научились обогащать уран до 20%, тогда как для гражданских атомных проектов достаточно обогащения этого элемента в 3,6%.

При этом Иран находится под тотальными санкциями США аккурат со времен Исламской революции, которая произошла в стране еще в 1979 году. А если точнее, то после захвата и последующего освобождения сотрудников американского посольства в исламской республике, которое осуществили революционеры в период с 1979 по 1981 годы.

wikipedia.org / Public Domain

И санкции эти были действительно тотальными: от запрета практически любой торговли с Ираном до невозможности иранским ученым публиковать свои научные работы в американских научных журналах. Также речь шла о запрете на операции в банковской сфере, о запрете на покупку Ираном долговых обязательств американского правительства и запрете инвестиций не только в республику, но и в компании, которые инвестируют в Иран хоть что-то.

К слову, в конце 90-х после заключения меморандума «Гора — Черномырдина» США сорвали сделку между Россией и Ираном по поставке военной техники. Штаты все эти годы прилагали все усилия, чтобы действительно оставить исламскую республику в тотальной изоляции, одновременно поддерживая те ближневосточные государства, которые имели к Ирану политические претензии. Например, в отношении Ирака, армия которого вторглась в исламскую республику в 1980 году. Тогда еще Ирак и США были в более или менее партнерских отношениях.

Понятно, что и Иран в меру сил и возможностей отвечал Штатам полнейшей «взаимностью». После событий Исламской революции на официальном уровне Америку в Иране начали именовать не иначе как большой шайтан. Более того, в 2012-2013 годах Правительство Ирана само свернуло продажу нефти в США, Британию, а затем и во все страны ЕС.

В 2019-м во время очередного кризиса переговоров, который инициировала администрация бывшего американского президента Дональда Трампа, иранское правительство внесло в список террористических организаций Вооруженные силы США.

О переговорах, кстати, тоже стоит сказать подробнее. Иранская нефть — это достаточно важный товар на международном энергетическом рынке, поэтому, когда республика ввела эмбарго на продажу нефти западным странам, в США все же решили вернуться к переговорам. Они стартовали в 2015 году.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

В ходе этого дипломатического процесса и был сформулирован СВПД, более известный как иранская ядерная сделка. Суть этого договора заключалась в том, что Евросоюз, США и Совбез ООН снимают все санкции с Ирана. В ответ тот сворачивает любые военные исследования и производства в сфере ядерного оружия и переводит все объекты на производство и изучение исключительно мирного атома. При этом республика предоставляет полный доступ к своим ядерным объектам инспекторам МАГАТЭ. Ну, и уже накопленные обогащенные для военных нужд материалы Иран по договору должен был вывезти за пределы страны и продать их или обменять на уран с мирным процентом обогащения у других ядерных держав. Само формулирование условий этой сделки называли «одним из главных достижений Барака Обамы во внешней политике».

Однако в 2017 году президент Дональд Трамп заявил, что СВПД не то чтобы соответствует национальным интересам Америки. В 2018 году США вышли из переговорного процесса. При этом Трамп заявил, что располагает «доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия». Доказательств этих, естественно, предоставлено не было.

В 2019 году логично из переговоров вышел и Иран, при этом заявив, что возобновляет процесс обогащения урана сверх обозначенной в плане нормы в 3,67%. Вопрос о международной ядерной безопасности поднялся во весь рост. Особенно после того, как соответствующие законы о продолжении военных ядерных разработок иранским Меджлисом принимались единогласно и под хоровое скандирование «смерть Америке!». В общем, никто ничего хорошего в этой сфере уже не ожидал. Пожалуй, кроме России, которая продолжала по дипломатическим каналам убеждать и США, и Иран, и ЕС вернуться к переговорному процессу.

Между тем в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, который в международной политике старается продолжать курс Барака Обамы, в том числе и по иранской ядерной сделке. Поэтому в апреле 2021 года уже в Вене переговоры по СВПД все же возобновились.

Global Look Press / Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

На сегодняшний день речь идет о завершении четвертого этапа этих переговоров. При этом представитель Еврокомиссии по международным делам и политике безопасности Петер Стано заявил 24 мая, что переговоры идут в духе «компромисса», и выразил надежду на то, что договоренности в итоге будут достигнуты.

В свою очередь постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что стороны рассчитывают завершить переговорный процесс и заключить сделку в начале июня или максимум в середине июля.

Если учесть, что Иран дал добро на продолжение присутствия сотрудников МАГАТЭ в стране и на наблюдение за своими ядерными объектами, эти слова имеют под собой вполне реальные основания.

Единственное, что вызывает некоторые опасения, — это президентские выборы в Иране, которые пройдут в конце июня. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, режим в стране и отношение к ядерной сделке после выборов могут и измениться.

Однако стоит понимать, что Иран — это очень специфическое государство по своему устройству. И президентов там, конечно, избирают регулярно. А вот аятолла, который в том числе является и субъектом политики, и политической власти, остается пожизненно. Поэтому, думается, что Иран не будет кардинально менять своего отношения к СВПД, даже в случае смены президента.

В исторической же перспективе понятно, что в случае успеха переговоров США будут трубить на всех углах, что это только и исключительно их дипломатический успех. Хочется надеяться, что как минимум иранские и ряд европейских партнеров все же не забудут, какая именно страна все эти годы настоятельно призывала вернуться к переговорам и остановить эскалацию напряженности в вопросе иранских ядерных технологий.