Шестерых детей выписали из больницы после стрельбы в казанском лицее

Казань, 25 мая. В минздраве Республики Татарстан заявили о выздоровлении пациентов, поступивших в медучреждения после вооруженного нападения на школу.

В настоящее время шесть школьников, которые находились на лечении, выписаны и отправлены на реабилитацию домой. Еще трое взрослых и пятеро детей находятся на лечении в Москве. Состояние всех оценивается как стабильное.

Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175 11 мая. Он открыл огонь по тем, кто попадался ему на глаза. В результате действий стрелка умерли девять человек, среди которых двое взрослых и семь несовершеннолетних. Различные повреждения получили 23 человека. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Ему грозит пожизненный срок, сообщал ФАН.