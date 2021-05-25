Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины

Киев, 25 мая. Белорусское посольство на Украине отправило ноту протеста в министерство иностранных дел. Причиной стало решение Киева прекратить авиасообщения с республикой.

Как стало известно, Незалежная приостановила авиасообщения с Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске. Украинским авиаперевозчикам запретили выполнять полеты над республикой.

В белорусском посольстве назвали действия Киева абсурдными. Кроме того, диппредставительство направило ноту протеста в МИД Украины.

Ранее политолог Алексей Дзермант объяснил истерику Запада из-за ситуации с самолетом компании Ryanair.