Французский генерал назвал Россию очень мощным соперником

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 13:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
13:16
Общество
Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
13:15
Происшествия
Директора детсада в Татарстане обвинили в вымогательстве «процента»
Все новости
25 мая 13:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
13:16
Общество
Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
13:15
Происшествия
Директора детсада в Татарстане обвинили в вымогательстве «процента»
Все новости

Французский генерал назвал Россию очень мощным соперником

  /   Обновлено: 25 мая 2021 12:39
Армия
Французский генерал назвал Россию очень мощным соперником
Global Look Press  /  MOD Russia

Париж, 25 мая. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр признал превосходство российской армии в космосе и под водой.

По его словам, Россия становится очень мощным соперником в подводном и космическом пространстве. Лекуантр призвал наладить более эффективный диалог с Москвой, отметив, что конфронтация между Россией и Западом бесполезна и опасна.

«Нам нужно найти средства для достижения договоренности, но сегодня мы находимся в фазе неприятия данной регуляции. Такая конфронтация опасна», — сказал генерала в интервью французскому изданию Le Figaro.

Стоит отметить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал возобновление диалога между Россией и США в сфере контроля над вооружениями, отметив, что Европа должна принять в нем активное участие. Французский лидер также добавил, что в ходе саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, будут обсуждаться отношения Москвы и Вашингтона. Кроме того, Макрон напомнил о необходимости восстановления стратегической стабильности и безопасности в Европе. Французский лидер уверен, что Североатлантический альянс должен стать площадкой для дискуссий по данному вопросу.

россия франция запад лекуантр
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 124293 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 123793 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 98421 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 94510 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 61997 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Армия / Французский генерал назвал Россию очень мощным соперником
Рейтинг@Mail.ru