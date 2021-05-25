Французский генерал назвал Россию очень мощным соперником

Париж, 25 мая. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр признал превосходство российской армии в космосе и под водой.

По его словам, Россия становится очень мощным соперником в подводном и космическом пространстве. Лекуантр призвал наладить более эффективный диалог с Москвой, отметив, что конфронтация между Россией и Западом бесполезна и опасна.

«Нам нужно найти средства для достижения договоренности, но сегодня мы находимся в фазе неприятия данной регуляции. Такая конфронтация опасна», — сказал генерала в интервью французскому изданию Le Figaro.

Стоит отметить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал возобновление диалога между Россией и США в сфере контроля над вооружениями, отметив, что Европа должна принять в нем активное участие. Французский лидер также добавил, что в ходе саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, будут обсуждаться отношения Москвы и Вашингтона. Кроме того, Макрон напомнил о необходимости восстановления стратегической стабильности и безопасности в Европе. Французский лидер уверен, что Североатлантический альянс должен стать площадкой для дискуссий по данному вопросу.