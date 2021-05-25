ЦБ РФ: рекомендации МВФ не отвечают требованиям экономической ситуации

Москва, 25 мая. МВФ слишком долго вырабатывает свои рекомендации, в результате они теряют свою актуальность, заявил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов.

Рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) к тому моменту, когда они выносятся, уже не отвечают действующей экономической ситуации. Это проявилось, например, в случае с советом снизить ключевую ставку в РФ, отметил Швецов в ходе своего выступления в Госдуме.

«МВФ — это черепаха, которая пока выработает свою рекомендацию, проходит много времени», — констатировал Швецов.

Осенью 2020 года МВФ рекомендовал снизить ставку на основе анализа данных лета и весны минувшего года, однако Центробанк принял решение перейти к постепенному повышению ставки, чтобы обеспечить ценовую стабильность, пояснил он.

Российский регулятор может снова поднять уровень ключевой ставки уже в июне текущего года, считают эксперты банковской сферы.