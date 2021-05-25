Изобретатель Игорь Баронас рассказал о затратах на создание новых велосипедов

Санкт-Петербург, 25 мая. Изобретатель необычных велосипедов Игорь Баронас рассказал о затратах на свое увлечение в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Любят ли в России велосипеды».

По словам умельца, создание новых образцов не требует значительных затрат. Главное в этом деле — творческий подход и любовь к своему делу.

«Это стоит совсем недорого. Мой велосипед на 26-дюймовых колесах. Их можно приобрести недорого. Рама от старой модели. У меня все проще. Не важен вес, важен дизайн и прочность. Этот экземпляр не стоил ничего», — сообщил собеседник.

Игорь Баронас также рассказал об одном из тех случаев, которые помогают ему раздобыть материал для изготовления двухколесного транспорта.

«У меня знакомый что-то собирался делать. Ему были нужны мотор и коробка передач. Поискал и нашел — сосед продавал «пятерку» целую за 7 тысяч рублей. Мы ее разрезали, я получил кузов», — поделился изобретатель необычных велосипедов.

Ранее ФАН сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил оборудовать часть улиц Калининграда под велодвижение.