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13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
13:16
Общество
Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
13:15
Происшествия
Директора детсада в Татарстане обвинили в вымогательстве «процента»
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Роман Зобнин хочет продолжить карьеру в Европе

  /   Обновлено: 25 мая 2021 12:43
Спорт
Роман Зобнин хочет продолжить карьеру в Европе
wikipedia.org  /  Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 мая. Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

Роман Зобнин хочет попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов, сообщает «РБК-Спорт». По информации источника, полузащитник на протяжении двух лет ставил себе главной целью переход за границу. Больше всего Зобнину не нравится уровень судейства в РПЛ.

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин информацию о желании полузащитника перебраться в Европу не подтвердил, пишет RT. За московский клуб игрок выступает с 2016 года. Зобнин является чемпионом и обладателем суперкубка России в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее португалец Руй Витория занял пост главного тренера «Спартака». Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте московского клуба.

спартак трансфер зобнин переход рпл
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