Роман Зобнин хочет продолжить карьеру в Европе

Москва, 25 мая. Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов.

Роман Зобнин хочет попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов, сообщает «РБК-Спорт». По информации источника, полузащитник на протяжении двух лет ставил себе главной целью переход за границу. Больше всего Зобнину не нравится уровень судейства в РПЛ.

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин информацию о желании полузащитника перебраться в Европу не подтвердил, пишет RT. За московский клуб игрок выступает с 2016 года. Зобнин является чемпионом и обладателем суперкубка России в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее португалец Руй Витория занял пост главного тренера «Спартака». Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте московского клуба.