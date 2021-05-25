Эксперт по безопасности полетов рассказал, мог ли Ryanair ослушаться Минск

Пилоты самолета компании Ryanair не могли ослушаться диспетчера, иначе белорусская военная авиация просто принудила бы воздушное судно сесть в нужном аэропорту. Кроме того, существует четкая инструкция на случай чрезвычайных ситуаций, профессиональный экипаж и без требования диспетчера произвел бы посадку. Об этом в комментарии ФАН рассказал специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

«Есть четкие инструкции»

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс, внезапно сел в Минске из-за информации о минировании. Во время проверки документов с данного самолета был снят основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Власти Белоруссии обвиняют его в экстремизме.

Как отметил Александр Романов, есть четкие инструкции в случае экстренных ситуаций, которые подразумевают необходимость посадки самолета.

«В данном случае это — часть большой политики. Но мы в политику не играем, мы говорим о том, что на борту предположительно имеется взрывное устройство. У экипажа есть четкие инструкции. Даже без диспетчера они могли бы произвести посадку в любом удобном аэропорту. В данном случае ничего страшного не произошло. Единственное, к чему диспетчер может придраться: если экипажу не знаком минский аэропорт, могут быть какие-то разговоры», — пояснил Александр Романов.

Однако бывали случаи, когда для посадки самолета страна задействовала боевые истребители. Например, в 2012 году Турция подняла в воздух авиацию, чтобы посадить пассажирский самолет. Турецкие власти заподозрили, что воздушное судно, которое направлялось из Москвы в Дамаск, перевозит военный груз.

airforce.com / U.S. Air Force

После осмотра самолета Анкара объявила, что он перевозил компоненты для изготовления ракет, а также оборудование для армейской радиосвязи.

«Имеют ли право сбить самолет в случае непослушания диспетчера? Помните корейский самолет, который сбили над Сахалином в 1983 году? Есть и другие прецеденты, когда нарушается государственная граница или совершаются какие-то опасные маневры. Если поднимутся истребители, они просто вынудят воздушной судно сесть в необходимом аэропорту. В данном случае до этого не дошло — самолет сел добровольно», — заключил Александр Романов.

Трагедия над Сахалином

1 сентября 1983 года советский перехватчик Су-15 сбил самолет Boeing 747 корейской авиакомпании Korean Airlines, который нарушил советское воздушное пространство. Авиалайнер выполнял международный рейс по маршруту Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул. В тот день погибло 269 человек. Только после распада СССР были опубликованы документы, из которых стало ясно, что же действительно произошло в тот день.

Советские власти были уверены, что воздушное пространство нарушил американский самолет-разведчик. В тот день проводилось очередное испытание советской секретной баллистической ракеты SS-25, которая должна была стартовать с космодрома в Плесецке и поразить цель на камчатском полигоне Кура. Стоит обратить внимание и на поведение летчиков, которые не отвечали по радиосвязи.

В 1997 году вышла книга «Правда о полете KAL-007» бывшего высокопоставленного сотрудника японской разведки Есиро Танака. В книге говорится, что американские спецслужбы преднамеренно направили пассажирский самолет в воздушное пространство СССР, чтобы выявить засекреченные и обычно «молчащие» объекты в советской системе противовоздушной обороны.