Туристический кэшбек: как в Тульской области поощрят за прививку от коронавируса

Тула, 25 мая. Жители Тульской области будут поощряться за вакцинирование от COVID-19. С инициативой о введении такого бонуса выступил губернатор региона Алексей Дюмин.

На оперативном совещании в областном правительстве он поручил комитету по развитию туризма совместно с региональным Минфином разработать вид поощрений туляков, имеющих сертификат о вакцинации и отправляющихся в летнее путешествие. После проработки вопроса должен быть представлен полный механизм реализации своеобразного тульского туристического кэшбека для вакцинированных.

«Тульская область — один из немногих регионов в стране, где доступны три вида вакцины. В июле должна поступить еще одна — «Спутник Лайт», это облегченный вариант «Спутника V», который не требует введения второй дозы препарата. Этой вакциной планируется прививать в первую очередь представителей молодежи», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее для туляков уже ввели стимулирование за вакцинацию в виде возможности бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий. ФАН сообщал об этой инициативе. Акция «Без дистанции» продлится в Тульской области до начала лета.