В Госдуме призвали «Единую Россию» проверять деятельность членов фракции

«Единая Россия» должна тщательнее изучать деятельность членов своей партии. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Накануне популярный журналист, публицист и блогер Олег Лурье в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором рассказал о художнике-карикатуристе Сергее Елкине, работающем «со всеми возможными антироссийскими форумами», такими как «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) или Deutsche Welle. По словам журналиста, на протяжении семи лет художник получает от иноагентов внушительные гонорары. Но самое интересное заключается в том, что супруга Елкина — Татьяна Демихова — является депутатом МО «Ховрино» города Москвы от партии «Единая Россия».

Лурье задается вопросом, что же думают «о госдеповских и прочих иноагентских деньгах в кошельке столичного депутата в самой партии власти»?

t.me / oleglurie / Prt Scr

t.me / oleglurie / Prt Scr

Этот вопрос ФАН задал депутату Госдумы Сергею Вострецову, который в свою очередь сравнил художника Елкина и его жену Татьяну с Марией Максаковой и Денисом Воронковым.

«Я не читаю эти источники, но понимаю, что сила их разрушительных действий — достаточно серьезная проблема для страны. Мы такого депутата от «Единой России» уже знаем, у которой муж был коммунист. Где эти люди, мы тоже знаем. Одного уже нет, а другая бегает по заграницам. Ничего хорошего из этого не получится», — сказал он.

Кроме того, Вострецов призвал «Единую Россию» брать во фракцию «не людей с большими кошельками и должностями, а искать тех, которые имеют доверие и поддержку от народа».

«Фишка партии должна состоять в том, чтобы она искала граждан, пользующихся уважением в обществе, а не по каким-то другим критериям. Если бы общество знало, что супруг представительницы «Единой России» получает деньги от Ходорковского и остальных иностранных агентов, не думаю, что оно бы одобрило это. Нужно об этом активнее говорить. Понятно, что он художник, поэтому ему плевать, для кого рисовать, но я считаю, если ты патриот своей страны, ты никогда не будешь причинять ей вред», — объяснил он.

Также депутат выразил мнение, что супруга художника, работающего на иностранных агентов, должна определиться в жизни.

«Мне кажется, этой даме нужно сделать выбор: либо любить и жить с оппозиционером, либо интересы Родины представлять», — рассуждает он.

В заключение Вострецов выразил недоумение от того, как такие люди вообще попадают в партию.

«Партия должна более тщательно подходить к изучению деятельности своих членов и думать, нужны ли ей такие люди, как супруга Елкина, которая днем любит «Единую Россию», а ночью — оппозиционера», — подытожил депутат.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.