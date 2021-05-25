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новостей
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
13:16
Общество
Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
13:15
Происшествия
Директора детсада в Татарстане обвинили в вымогательстве «процента»
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В Госдуме призвали «Единую Россию» проверять деятельность членов фракции

Политика
В Госдуме призвали «Единую Россию» проверять деятельность членов фракции
facebook.com  /  Сергей Вострецов

«Единая Россия» должна тщательнее изучать деятельность членов своей партии. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Накануне популярный журналист, публицист и блогер Олег Лурье в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором рассказал о художнике-карикатуристе Сергее Елкине, работающем «со всеми возможными антироссийскими форумами», такими как «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) или Deutsche Welle. По словам журналиста, на протяжении семи лет художник получает от иноагентов внушительные гонорары. Но самое интересное заключается в том, что супруга Елкина — Татьяна Демихова — является депутатом МО «Ховрино» города Москвы от партии «Единая Россия».

Лурье задается вопросом, что же думают «о госдеповских и прочих иноагентских деньгах в кошельке столичного депутата в самой партии власти»?

В Госдуме призвали «Единую Россию» проверять деятельность членов фракции
t.me / oleglurie  / Prt Scr

В Госдуме призвали «Единую Россию» проверять деятельность членов фракции
t.me / oleglurie  / Prt Scr

Этот вопрос ФАН задал депутату Госдумы Сергею Вострецову, который в свою очередь сравнил художника Елкина и его жену Татьяну с Марией Максаковой и Денисом Воронковым.

«Я не читаю эти источники, но понимаю, что сила их разрушительных действий — достаточно серьезная проблема для страны. Мы такого депутата от «Единой России» уже знаем, у которой муж был коммунист. Где эти люди, мы тоже знаем. Одного уже нет, а другая бегает по заграницам. Ничего хорошего из этого не получится», — сказал он.

Кроме того, Вострецов призвал «Единую Россию» брать во фракцию «не людей с большими кошельками и должностями, а искать тех, которые имеют доверие и поддержку от народа».

«Фишка партии должна состоять в том, чтобы она искала граждан, пользующихся уважением в обществе, а не по каким-то другим критериям. Если бы общество знало, что супруг представительницы «Единой России» получает деньги от Ходорковского и остальных иностранных агентов, не думаю, что оно бы одобрило это. Нужно об этом активнее говорить. Понятно, что он художник, поэтому ему плевать, для кого рисовать, но я считаю, если ты патриот своей страны, ты никогда не будешь причинять ей вред», — объяснил он.

Также депутат выразил мнение, что супруга художника, работающего на иностранных агентов, должна определиться в жизни.

«Мне кажется, этой даме нужно сделать выбор: либо любить и жить с оппозиционером, либо интересы Родины представлять», — рассуждает он.

В заключение Вострецов выразил недоумение от того, как такие люди вообще попадают в партию.

«Партия должна более тщательно подходить к изучению деятельности своих членов и думать, нужны ли ей такие люди, как супруга Елкина, которая днем любит «Единую Россию», а ночью — оппозиционера», — подытожил депутат.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

единая россия лурье вострецов сергей елкин
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Все новости / Политика / В Госдуме призвали «Единую Россию» проверять деятельность членов фракции
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