Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 12:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:05
Политика
Провокацию с флагом Белоруссии назвали вершиной скудоумия первых лиц Латвии
12:04
Общество
Искусственный интеллект в РФ начали привлекать к вынесению судебных решений
12:03
Происшествия
Краснодарец на почве ревности с двух ударов расправился с гостем
12:03
Происшествия
Рекламные клипы Dolce & Gabbana в Instagram проверяет полиция
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
Все новости
25 мая 12:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:05
Политика
Провокацию с флагом Белоруссии назвали вершиной скудоумия первых лиц Латвии
12:04
Общество
Искусственный интеллект в РФ начали привлекать к вынесению судебных решений
12:03
Происшествия
Краснодарец на почве ревности с двух ударов расправился с гостем
12:03
Происшествия
Рекламные клипы Dolce & Gabbana в Instagram проверяет полиция
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
Все новости

В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35

Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
pixabay.com

Вашингтон, 25 мая. Россия обладает радаром, способным эффективно отслеживать американские стелс-истребители, заявили эксперты из Соединенных Штатов.

«Всевидящим оком» российских военных является радиолокационная станция «Небо-М», от которой не скроются даже американские самолеты-невидимки F-22 и F-35, рассказал военный аналитик Марк Эпископос в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он привел слова руководителя предприятия «Алмаз-Антей» Яна Новикова, который назвал «Небо-М» угрозой для стелс-истребителей ВВС США.

«Радар «Небо-М» — это угроза стелс-технологиям. Он прекрасно видит F-22 и F-35», — сказал Новиков.

РЛС «Небо-М» является одним из новейших российских радаров УКВ-диапазона, уточнил эксперт. Он напомнил, что впервые подобные системы появились в ВС РФ в 2017 году, а уже через год они были установлены на Крымском полуострове. Эпископос отметил, что установка способна обнаруживать авиационную технику и баллистические ракеты на удалении 1000 километров.

«Небо-М» — это активный радар с электронным сканированием, что делает его весьма устойчивым к определенным видам помех», — заявил автор материала.

Детище российских инженеров способно отслеживать самолеты, оснащенные технологией «стелс», вроде американских F-22 и F-35, констатировал журналист. По его словам, в случае вооруженного конфликта эти РЛС будут выстроены широкой эшелонированной сетью, чтобы избежать уничтожения авиацией.

Ранее американские эксперты объяснили, почему российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» является грозой любых стелс-самолетов.

россия рлс радар f-35 the national interest f-22 стелс Эпископос небо-м
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 123001 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 122261 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 97588 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 93959 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 61389 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Армия / В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
Рейтинг@Mail.ru