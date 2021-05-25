В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35

Вашингтон, 25 мая. Россия обладает радаром, способным эффективно отслеживать американские стелс-истребители, заявили эксперты из Соединенных Штатов.

«Всевидящим оком» российских военных является радиолокационная станция «Небо-М», от которой не скроются даже американские самолеты-невидимки F-22 и F-35, рассказал военный аналитик Марк Эпископос в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он привел слова руководителя предприятия «Алмаз-Антей» Яна Новикова, который назвал «Небо-М» угрозой для стелс-истребителей ВВС США.

«Радар «Небо-М» — это угроза стелс-технологиям. Он прекрасно видит F-22 и F-35», — сказал Новиков.

РЛС «Небо-М» является одним из новейших российских радаров УКВ-диапазона, уточнил эксперт. Он напомнил, что впервые подобные системы появились в ВС РФ в 2017 году, а уже через год они были установлены на Крымском полуострове. Эпископос отметил, что установка способна обнаруживать авиационную технику и баллистические ракеты на удалении 1000 километров.

«Небо-М» — это активный радар с электронным сканированием, что делает его весьма устойчивым к определенным видам помех», — заявил автор материала.

Детище российских инженеров способно отслеживать самолеты, оснащенные технологией «стелс», вроде американских F-22 и F-35, констатировал журналист. По его словам, в случае вооруженного конфликта эти РЛС будут выстроены широкой эшелонированной сетью, чтобы избежать уничтожения авиацией.

Ранее американские эксперты объяснили, почему российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» является грозой любых стелс-самолетов.