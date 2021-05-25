Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России

Москва, 25 мая. Максимальных значений с начала 2019 года достиг средний лимит по вновь выданным кредитным картам: в апреле он вырос на 5,2%, или 3,6 тыс. рублей, и составил 72,9 тыс.

В сравнении с апрелем 2020 года рост показателя составил целых 12,3%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По мнению аналитиков, увеличение лимитов по кредиткам связано с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды. Кроме того, оказывают влияние темпы инфляции и сезонный фактор, пишет РБК.

Кредитные организации в прошлом месяце стали более лояльны к клиентам, подтверждали СМИ. Уровень одобрения в сегменте необеспеченных ссуд, включая карты, увеличился до 35,5% и превысил докризисные показатели.

За апрель было выдано почти в 2,5 раза больше потребкредитов чем год назад. Требования банков к заемщикам стали более мягкими, сообщалось ранее.