«Чем раньше, тем лучше»: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном

Всего через неделю наступит лето, на которое многие россияне запланировали грандиозный отдых. Для кого-то открытые страны стали поводом отправиться за рубеж, а кто-то следует требованиям Роспотребнадзора и проведет отпуск внутри страны.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с ФАН рассказал, как безопасно отдохнуть и в России, и в другой стране.

«Если мы говорим про то, когда следует сделать вакцинацию, то чем раньше, тем лучше. Поскольку сразу же становится меньше вариантов встретиться с вирусом, здесь уже это не связано со временем года. Эндемичная пандемия продолжается, несмотря на то, что количество заболевших становится меньше во всем мире, все равно риск заразиться есть, поэтому здесь вакцинация не должна быть привязана к сезону», — рассказал собеседник ФАН.

pixabay.com /

Врач-инфекционист отметил, что вакцинация перед летним сезоном необходима в первую очередь для тех, кто собирается выехать за границу или даже на курорты Краснодарского края.

«У всех есть доступ в интернет, на официальных сайтах можно посмотреть статистику заболевших в разных странах. Если же есть страны, в которых меньше заболевших, чем в России, то почему бы и нет. Тем более если человек сделал вакцинацию», — уверен Илья Акинфиев.

Эксперт отметил, что вакцинированный человек защищен от инфицирования, поэтому для него информация о наличии заболевших в этой стране будет неактуальна. Для этого люди и делают вакцину, чтобы быть защищенными от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Попова подчеркнула, что грядущие поездки и отпуска в летний сезон должны быть безопасными.