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13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
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13:24
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13:21
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В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
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13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
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Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
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Происшествия
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Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном

Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
Федеральное агентство новостей  / 

Всего через неделю наступит лето, на которое многие россияне запланировали грандиозный отдых. Для кого-то открытые страны стали поводом отправиться за рубеж, а кто-то следует требованиям Роспотребнадзора и проведет отпуск внутри страны.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с ФАН рассказал, как безопасно отдохнуть и в России, и в другой стране.

«Если мы говорим про то, когда следует сделать вакцинацию, то чем раньше, тем лучше. Поскольку сразу же становится меньше вариантов встретиться с вирусом, здесь уже это не связано со временем года. Эндемичная пандемия продолжается, несмотря на то, что количество заболевших становится меньше во всем мире, все равно риск заразиться есть, поэтому здесь вакцинация не должна быть привязана к сезону», — рассказал собеседник ФАН.

«Чем раньше, тем лучше»: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
pixabay.com  / 

Врач-инфекционист отметил, что вакцинация перед летним сезоном необходима в первую очередь для тех, кто собирается выехать за границу или даже на курорты Краснодарского края.

«У всех есть доступ в интернет, на официальных сайтах можно посмотреть статистику заболевших в разных странах. Если же есть страны, в которых меньше заболевших, чем в России, то почему бы и нет. Тем более если человек сделал вакцинацию», — уверен Илья Акинфиев.  

Эксперт отметил, что вакцинированный человек защищен от инфицирования, поэтому для него информация о наличии заболевших в этой стране будет неактуальна. Для этого люди и делают вакцину, чтобы быть защищенными от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Попова подчеркнула, что грядущие поездки и отпуска в летний сезон должны быть безопасными.

россия роспотребнадзор вакцинация коронавирус вакцинация против COVID-19
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