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Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
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Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
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Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе

  /   Обновлено: 25 мая 2021 11:49
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
Фото предоставлено АНО ИД «Мир Белогорья»  /  Павел Колядин

Туапсе, 25 мая. Дополнительные средства будут использованы МЧС в целях устранения нефтяных пятен в акватории Черного моря.

Спасатели израсходовали 1300 кг абсорбента в борьбе с последствиями аварии в акватории Черного моря, сообщает источник ФАН. Работы ведутся на четырех участках с содержанием нефтепродуктов.

На месте происшествия находятся беспилотники. Также МЧС планирует привлечь водолазов для обследования коллектора.

Масляное пятно было обнаружено на расстоянии 800 метров от берега. Оперативный штаб Краснодарского края принял решение о введении режима повышенной готовности, писал ФАН.

нефть краснодар разлив туапсе
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