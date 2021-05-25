Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе

Туапсе, 25 мая. Дополнительные средства будут использованы МЧС в целях устранения нефтяных пятен в акватории Черного моря.

Спасатели израсходовали 1300 кг абсорбента в борьбе с последствиями аварии в акватории Черного моря, сообщает источник ФАН. Работы ведутся на четырех участках с содержанием нефтепродуктов.

На месте происшествия находятся беспилотники. Также МЧС планирует привлечь водолазов для обследования коллектора.

Масляное пятно было обнаружено на расстоянии 800 метров от берега. Оперативный штаб Краснодарского края принял решение о введении режима повышенной готовности, писал ФАН.