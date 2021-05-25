Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»

Москва, 25 мая. Научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило предварительные испытания двигателя МВСК02, который предназначен для пилотируемого корабля «Орел».

К настоящему моменту специалисты провели климатические, коррозионные и огневые ресурсные испытания трех экземпляров двигателя. Результаты тестов подтвердили срок службы двигателя, который составляет семь лет, включая 560 суток летной эксплуатации в космосе, передает пресс-служба Роскосмоса.

Кроме того, в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» поступили 30 макетов двигателя МВСК02 для вибродинамических и тепловакуумных испытаний.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что пуск орбитального ядерного буксира «Зевс» запланирован на 2030 год.