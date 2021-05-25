Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы

Тбилиси, 25 мая. Власти Грузии приняли решение открыть с 1 июня сухопутные границы страны. Их закрыли более года назад из-за коронавируса.

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии пришел к выводу о необходимости открыть сухопутные границы страны. Чтобы пересечь их, потребуется документ, подтверждающий прохождение вакцинации, или результат ПЦР-теста.

Турецкие власти заинтересованы в возобновлении авиасообщения с РФ. Они предлагают запустить несколько рейсов в курортные регионы. Аналогичная модель была использована в случае с Германией. Российская сторона на предложение Турции пока не отреагировала.