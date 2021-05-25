Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны

Москва, 25 мая. Российская экономика показывает если не перегрев, то рост выше ожидаемого — предложения отстают от спроса, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Восстановление экономики идет по более радужной траектории, чем прогнозировали в правительстве, сказал Колычев журналистам. Ненефтегазовые доходы демонстрируют достаточно «бодрый» рост, добавил он.

«Даже если мы будем сравнивать с 2019 годом, когда пандемия никак не влияла на доходы бюджета, то в реальном выражении основные налоги растут на 5–10% ежегодно в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом, что два года уже прошло. Это касается всех налогов ключевых, НДС, зарплатных налогов», — уточнил замминистра.

По его словам, это серьезный темп, который говорит о том, что экономика заметно восстановилась. Дефицит бюджета по итогам текущего года будет ниже предусмотренных законом о бюджете 2,4% ВВП, отметил Колычев.