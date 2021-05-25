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25 мая 12:05
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12:03
Происшествия
Краснодарец на почве ревности с двух ударов расправился с гостем
12:03
Происшествия
Рекламные клипы Dolce & Gabbana в Instagram проверяет полиция
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
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Мэр Нижневартовска ушел в отставку

Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
nvavia.ru  /  Международный аэропорт Нижневартовск

Нижневартовск, 25 мая. Мэр города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Василий Тихонов решил покинуть пост из-за проверки, несовместимой со статусом градоначальника.

Политик сообщил о своем решении в соцсети Instagram. Тихонов написал, что не совершал никаких нарушений и не стал раскрывать подробности инициированных в его адрес мер. По словам градоначальника, проверка мешает сосредоточиться на работе.

«Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», — заявил Тихонов.

Ранее НСН сообщала, что ХМАО находится на лидирующих позициях по количеству трудоустроенных граждан среди регионов РФ. Автономный округ, согласно исследованию, вошел в пятерку регионов, жители которых хранят больше всего средств на банковских депозитах.

отставка нижневартовск хмао тихонов
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