Мэр Нижневартовска ушел в отставку

Нижневартовск, 25 мая. Мэр города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Василий Тихонов решил покинуть пост из-за проверки, несовместимой со статусом градоначальника.

Политик сообщил о своем решении в соцсети Instagram. Тихонов написал, что не совершал никаких нарушений и не стал раскрывать подробности инициированных в его адрес мер. По словам градоначальника, проверка мешает сосредоточиться на работе.

«Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», — заявил Тихонов.

Ранее НСН сообщала, что ХМАО находится на лидирующих позициях по количеству трудоустроенных граждан среди регионов РФ. Автономный округ, согласно исследованию, вошел в пятерку регионов, жители которых хранят больше всего средств на банковских депозитах.