На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом

Краснодар, 25 мая. Бывшим сотрудникам МВД Максиму Котоманову и Дмитрию Красильникову вынесли приговор по делу о письмах с ядовитым веществом, разосланных по адресам дипломатов.

Фигуранты дела в 2017–2018 годах отправили около 200 писем, которые были написаны на бланках депутата Сергея Железняка. В сообщениях говорилось о приглашении на праздник, посвященный возвращению Крыма в состав России.

В ФСБ заявили, что экс-полицейские хотели таким образом поссорить Россию с другими странами. В конвертах находились токсические вещества, представляющие опасность для здоровья. Суд приговорил к 17 и 14 годам тюрьмы работников МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова.