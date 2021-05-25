Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов

Санкт-Петербург, 25 мая. Правоохранители выясняют причину смерти мужчины, чье тело обнаружили в Киришском районе Ленинградской области.

В полицию поступила информация об обнаружении бездыханного тела между двумя лодками на берегу реки Волхов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Во время осмотра трупа следов насилия обнаружено не было. На вид погибшему 40-50 лет, волосы темно-русые, есть борода и усы. В момент смерти на нем были рыбацкая куртка, черная футболка и брюки, а также черные кроссовки с красной подошвой. Полицейские устанавливают причину гибели и личность рыбака.

Труп мужчины нашли в реке в Ленобласти, страшную находку сделали жители Киришского района, сообщал ФАН.