Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам

Москва, 25 мая. Минэкономразвития РФ выдвинуло инициативу приостановить для иностранных инвесторов ограничения на въезд в страну, связанные с пандемией коронавируса. В кабмине приняли эту идею.

Контролирующие органы будут иметь список, куда войдут иностранные партнеры отечественного бизнеса. Создание списка будет контролировать Минэкономразвития. Соответствующие поправки внесены в распоряжение №635 Правительства РФ.

«Возможность въезда в РФ иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа», — высказал свое мнение министр экономического развития Максим Решетников.

Для формирования списков будут использоваться ходатайства регионов, которые заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций. В ведомстве заверяют, что намерены идти навстречу иностранным партнерам.

Перечень из 32 проектов, финансирование которых может быть осуществлено средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) подготовили ранее в Минэкономразвития.