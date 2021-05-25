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25 мая 12:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:04
Общество
Искусственный интеллект в РФ начали привлекать к вынесению судебных решений
12:03
Происшествия
Краснодарец на почве ревности с двух ударов расправился с гостем
12:03
Происшествия
Рекламные клипы Dolce & Gabbana в Instagram проверяет полиция
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
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Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге

Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
ТАСС  /  Vincent Jannink

Екатеринбург, 25 мая. Столбики термометров в Екатеринбурге 24 мая 2021 года достигли отметки 34,2 градуса. Таким образом, был установлен новый температурный рекорд для этой даты в городе.

Прежде максимальное значение для 24 мая составляло 33,6 градуса. Причем такой рекорд был зафиксирован еще в 1916 году, 105 лет назад, сообщила ТАСС главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"Зафиксирован, было 34,2 [градуса], но температура еще пока повышается. Это рекорд суточный для 24 мая. Прошлый рекорд был в 1916 году — 33,6", — сказала она журналистам.

Температурный рекорд в мае также был обновлен в Петербурге — 12 числа воздух в городе впервые прогрелся сильнее, чем в этот же день 58 лет назад. Во Владивостоке в этом году 17 мая температура оказалась рекордно высокой с 1970 года.

погода екатеринбург температурный рекорд
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Все новости / Общество / Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
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