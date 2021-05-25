Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге

Екатеринбург, 25 мая. Столбики термометров в Екатеринбурге 24 мая 2021 года достигли отметки 34,2 градуса. Таким образом, был установлен новый температурный рекорд для этой даты в городе.

Прежде максимальное значение для 24 мая составляло 33,6 градуса. Причем такой рекорд был зафиксирован еще в 1916 году, 105 лет назад, сообщила ТАСС главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"Зафиксирован, было 34,2 [градуса], но температура еще пока повышается. Это рекорд суточный для 24 мая. Прошлый рекорд был в 1916 году — 33,6", — сказала она журналистам.

Температурный рекорд в мае также был обновлен в Петербурге — 12 числа воздух в городе впервые прогрелся сильнее, чем в этот же день 58 лет назад. Во Владивостоке в этом году 17 мая температура оказалась рекордно высокой с 1970 года.