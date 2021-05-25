Останки сторожа обнаружили в сгоревшей бытовке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 мая. Сотрудники полиции устанавливают личность сгоревшего при пожаре в Ломоносовском районе человека.

Трагедия произошла в районе села Копорье в Ленобласти, сообщает источник ФАН. В поле около населенного пункта воспламенилась бытовка. Пожарные ликвидировали возгорание и в ходе разбора сгоревших конструкций обнаружили на пепелище человеческие кости.

Предположительно, останки принадлежат 62-летнему Сергею С., который работал сторожем и проживал в бытовом помещении. Причина ЧП и все обстоятельства гибели человека станут известны после проверки.

Накануне человеческие кости нашли в сквере Москвы, сообщало РИАМО. Жуткая находка попала в руки рабочих во время проведения ремонтных работ.