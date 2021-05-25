Жителям Новосибирска сообщили о новолунии 26 мая

Новосибирск, 25 мая. Красивое космическое явление ожидается в небе над Новосибирском, рассказали в учебно-научном центре «Планетарий».

Суперлуние является совпадением момента наступления полнолуния, или новолуния, со временем наибольшего сближения Луны и Земли. Естественный спутник планеты приблизится к Земле на расстояние 357 309 км 26 мая в 08:53, рассказала НГС специалист центра Виктория Дамм.

«Так как Луна проходит перигей утром 26 мая, 25 мая вечером восход почти полной Луны также будет впечатляющим», — сообщила она.

Жители Башкирии в конце апреля этого года увидели уникальное астрономическое явление под названием «Черная Луна». Такая разновидность суперлуния наблюдалась специалистами в ночь с 27 на 28 апреля.