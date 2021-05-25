Назван фактор, который увеличивает риск смерти от COVID-19 в 2,5 раза

Москва, 25 мая. Один важный фактор увеличивает риск смерти от коронавируса в 2,5 раза, рассказал директор Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Инфицированные одновременно гриппом и COVID-19 пациенты умирали в 2,5 раза чаще остальных больных. Особенно неблагоприятный прогноз при смешанных недугах складывается для пожилых людей и граждан с сопутствующими заболеваниями, объяснил Лиознов в комментарии изданию «Известия».

Доклинические испытания вакцины от гриппа и коронавируса завершаются в России. Препарат, который требует двукратного введения с интервалом в 14 дней, разработан совместно со специалистами из Китая.

Защиту от заражения двумя инфекциями может обеспечить вакцинация, передает слова вирусолога Виталия Зверева интернет-издание «Подмосковье сегодня».