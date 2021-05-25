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25 мая 12:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Назван фактор, который увеличивает риск смерти от COVID-19 в 2,5 раза

Общество
Назван фактор, который увеличивает риск смерти от COVID-19 в 2,5 раза
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 25 мая. Один важный фактор увеличивает риск смерти от коронавируса в 2,5 раза, рассказал директор Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Инфицированные одновременно гриппом и COVID-19 пациенты умирали в 2,5 раза чаще остальных больных. Особенно неблагоприятный прогноз при смешанных недугах складывается для пожилых людей и граждан с сопутствующими заболеваниями, объяснил Лиознов в комментарии изданию «Известия».

Доклинические испытания вакцины от гриппа и коронавируса завершаются в России. Препарат, который требует двукратного введения с интервалом в 14 дней, разработан совместно со специалистами из Китая.

Защиту от заражения двумя инфекциями может обеспечить вакцинация, передает слова вирусолога Виталия Зверева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

грипп смерть коронавирус
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