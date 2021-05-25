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11:58
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11:52
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Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
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11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
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Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России

  /   Обновлено: 25 мая 2021 11:39
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Итоги дискуссии глав Евросоюза в отношении России на внеочередном саммите носят формальный характер. Так прокомментировал итоги встречи лидеров ЕС член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщает ФАН.

По словам депутата, очередное осуждение неких «разрушительных» действий России без какой-либо конкретики и доказательств, а также выраженная поддержка Чехии в ее неадекватном антироссийском демарше, очевидно, являются выражением единства ЕС.

Железняк подчеркнул, что в то же время в Евросоюзе озвучивают необходимость диалога с нашей страной по стратегическим вопросам, затрагивающим интересы ЕС.

«В европейских странах прекрасно понимают, что Россия является ключевым участником международных процессов, особенно тех, которые происходят в Евроазиатском регионе, — заявил политик. — Двуличие наших западных соседей уже давно стало для них нормой. Бездоказательные обвинения в адрес России, западная шпиономания, неоправданные антироссийские санкции и политический шантаж Брюссель использует под указку Вашингтона в надежде сдержать развитие сотрудничества нашей страны с другими государствами».

Член комитета Госдумы по международным делам добавил, что действия западных политиков вредят их же гражданам.

«Нарушенные по вине западных партнеров экономические связи негативно отражаются на интересах их же граждан, — заметил парламентарий. — Но инерция еврочиновников и необоснованные амбиции отдельных западных политиков не позволяют им следовать в русле элементарной логики и здравого смысла».

В заключение Железняк сообщил, что в новом докладе главы европейской дипломатии, которому поручено подготовить некий документ об отношениях с Россией, следует ожидать очередную глубину непонимания и недоверия ЕС.

«Судя по риторике господина Борреля, не стоит рассчитывать на кардинальные позитивные сдвиги в сторону развития российско-европейского сотрудничества», — заключил депутат.

Ранее Сергей Железняк заявил, что методы давления, которыми успешно пользуются США в отношении Польши или стран Прибалтики, в Германии не дают ожидаемых для Вашингтона результатов, чем явно разочаровывают Белый дом.

россия ес сергей железняк политика
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