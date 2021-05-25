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11:59
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Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
Все новости

В Сети показали парашютные прыжки спецназа ЮВО с высоты 2 тыс. метров

Армия
В Сети показали парашютные прыжки спецназа ЮВО с высоты 2 тыс. метров
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 25 мая. Спецназ Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке выполнил групповое десантирование с высоты около двух километров.

На учениях спецназовцы продемонстрировали не только способность десантироваться на парашютах в группе, но и отработали точность приземления в тылу условного противника, после чего совершили марш-бросок к месту сбора в 30 километрах от точки высадки, как передали журналистам в пресс-службе ЮВО.

Десантирование с вертолета Ми-8АМТШ сделали сложнее порывистый ветер и низкая облачность, которая ухудшала видимость, но хорошая выучка позволила военным провести учения безукоризненно. Во время практических занятий десантники отработали укладку парашютов, действия в нештатных ситуациях, таких как приземление на деревья, воду и высоковольтные провода. Всего за лето спецназу ЮВО предстоит отработать свыше 30 тысяч парашютных прыжков в рамках учений.

Ранее издание RT поделилось итогами учений, во время которых бойцы Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани совершили десантирование парашютным способом с высоты в 6 тысяч метров, для чего им понадобилось кислородное оборудование.

В марте на полигоне Дарьял на Северном Кавказе отрабатывали маневры и навыки боевой стрельбы разведчики из воинских частей ЮВО в Крыму, Ростовской области, Северной Осетии-Алании и Чечне.

спецназ юво северный кавказ
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Все новости / Армия / В Сети показали парашютные прыжки спецназа ЮВО с высоты 2 тыс. метров
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