В Сети показали парашютные прыжки спецназа ЮВО с высоты 2 тыс. метров

Ростов-на-Дону, 25 мая. Спецназ Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке выполнил групповое десантирование с высоты около двух километров.

На учениях спецназовцы продемонстрировали не только способность десантироваться на парашютах в группе, но и отработали точность приземления в тылу условного противника, после чего совершили марш-бросок к месту сбора в 30 километрах от точки высадки, как передали журналистам в пресс-службе ЮВО.

Десантирование с вертолета Ми-8АМТШ сделали сложнее порывистый ветер и низкая облачность, которая ухудшала видимость, но хорошая выучка позволила военным провести учения безукоризненно. Во время практических занятий десантники отработали укладку парашютов, действия в нештатных ситуациях, таких как приземление на деревья, воду и высоковольтные провода. Всего за лето спецназу ЮВО предстоит отработать свыше 30 тысяч парашютных прыжков в рамках учений.

Ранее издание RT поделилось итогами учений, во время которых бойцы Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани совершили десантирование парашютным способом с высоты в 6 тысяч метров, для чего им понадобилось кислородное оборудование.

В марте на полигоне Дарьял на Северном Кавказе отрабатывали маневры и навыки боевой стрельбы разведчики из воинских частей ЮВО в Крыму, Ростовской области, Северной Осетии-Алании и Чечне.