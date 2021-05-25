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13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
Зеленский предложил Раде увеличить численность ВСУ
13:16
Общество
Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью
13:15
Происшествия
Директора детсада в Татарстане обвинили в вымогательстве «процента»
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Шоу-бизнес
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Четыре корабля времен Великой Отечественной войны нашли на дне Финского залива

ФАН-ТВ
Четыре корабля времен Великой Отечественной войны нашли на дне Финского залива

Четыре корабля нашли на дне Финского залива: все они затонули в 1941 году во времена Великой Отечественной войны. Санитарные суда участвовали в Таллинском прорыве и потерпели крушение во время перехода из Таллина в Кронштадт.

Корабли стали могилой для нескольких тысяч солдат: в трюме и на борту обнаружили останки людей.

«Были обнаружены четыре транспортных судна <...> — «Атис Кронвальдс», «Ярвамаа», «Алев» и «Калпакс», которые перевозили эвакуированных бойцов 10-го стрелкового корпуса, который оборонял Таллин, и жителей города. В основном, это были служащие Балтийского флота, и, к сожалению, на всех этих судах имели место большие потери», — рассказал о находке директор морской инженерной компании, ставшей одной из организаторов экспедиции.

Артем Мельников также пояснил, что поиски проходили в рамках проекта «Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте». Он добавил, что экспедиция продолжится в течение всего лета в несколько этапов. Завершение обследования кораблей планируется к 28 августа. Это день начала Таллинского прорыва — одного из наиболее трагических эпизодов Великой Отечественной войны.

За время экспедиций водолазы полностью обследуют корабли, а также проведут необходимые траурные мероприятия: возложат венки и повесят памятные таблички.

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Все новости / ФАН-ТВ / Четыре корабля времен Великой Отечественной войны нашли на дне Финского залива
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