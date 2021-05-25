Четыре корабля времен Великой Отечественной войны нашли на дне Финского залива

Четыре корабля нашли на дне Финского залива: все они затонули в 1941 году во времена Великой Отечественной войны. Санитарные суда участвовали в Таллинском прорыве и потерпели крушение во время перехода из Таллина в Кронштадт.

Корабли стали могилой для нескольких тысяч солдат: в трюме и на борту обнаружили останки людей.

«Были обнаружены четыре транспортных судна <...> — «Атис Кронвальдс», «Ярвамаа», «Алев» и «Калпакс», которые перевозили эвакуированных бойцов 10-го стрелкового корпуса, который оборонял Таллин, и жителей города. В основном, это были служащие Балтийского флота, и, к сожалению, на всех этих судах имели место большие потери», — рассказал о находке директор морской инженерной компании, ставшей одной из организаторов экспедиции.

Артем Мельников также пояснил, что поиски проходили в рамках проекта «Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте». Он добавил, что экспедиция продолжится в течение всего лета в несколько этапов. Завершение обследования кораблей планируется к 28 августа. Это день начала Таллинского прорыва — одного из наиболее трагических эпизодов Великой Отечественной войны.

За время экспедиций водолазы полностью обследуют корабли, а также проведут необходимые траурные мероприятия: возложат венки и повесят памятные таблички.