Коронавирусом в России заразились еще 7884 человека

Москва, 25 мая. Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердили еще у 7884 жителей РФ, заявили в оперштабе.

Больные находятся под медицинским контролем в 84 регионах России. Известно, что у 11,9% пациентов не наблюдалось клинических проявлений COVID-19.

За минувшие сутки российские медики также выписали 8743 человека, поборовших коронавирус, и зарегистрировали 393 летальных исхода. Актуальные данные об эпидемиологической обстановке следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.

Легкая форма COVID-19 влияет на выработку антител на протяжении всей жизни. Заявление об этом сделали специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.