Генсек ОБСЕ посетит Украину для изучения ситуации в Донбассе

Киев, 25 мая. Генеральный секретарь миссии ОБСЕ Хельга Шмид на текущей неделе посетит Украину для изучения ситуации на юго-востоке страны. Об этом сообщили в секретариате организации.

Согласно информации, Шмид планирует провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым и вице-премьером по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексеем Резниковым.

Известно, что в ходе переговоров на обсуждение будет выдвинут вопрос об укреплении сотрудничества между ОБСЕ и Украиной, а также о разрешении украинского кризиса. Помимо этого, Шмид намерена посетить Донбасс, чтобы лично оценить ситуацию на юго-востоке страны.

Напомним, количество нарушений в Донбассе продолжает стремительно расти, увеличившись за неделю практически в 1,2 раза.