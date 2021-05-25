Депутаты вынесли инцидент с флагом Белоруссии на рассмотрение Рижской думы

Рига, 25 мая. Инцидент со снятием государственного флага Белоруссии обсудят на заседании Рижской думы. Вопрос вынесен на повестку по инициативе оппозиционной партии «Русский союз Латвии» (РСЛ).

Латвийские власти в преддверии чемпионата мира по хоккею устроили провокацию и, более того, постоянно нарушают права человека, утверждают в РСЛ. Партию возмутило, что в Риге официальный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый, который символизирует противников официального Минска.

«Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта», — сказали в партии «Русский союз Латвии».

Как сообщалось ранее, мэр Риги Мартиньш Стакис убрал официальный флаг Белоруссии с флагштока в центре города. По словам главы города, государственному флагу Белоруссии «не место в Риге», передавала НСН.