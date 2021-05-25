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25 мая 12:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Депутаты вынесли инцидент с флагом Белоруссии на рассмотрение Рижской думы

Политика
Депутаты вынесли инцидент с флагом Белоруссии на рассмотрение Рижской думы
piqsels.com

Рига, 25 мая. Инцидент со снятием государственного флага Белоруссии обсудят на заседании Рижской думы. Вопрос вынесен на повестку по инициативе оппозиционной партии «Русский союз Латвии» (РСЛ).

Латвийские власти в преддверии чемпионата мира по хоккею устроили провокацию и, более того, постоянно нарушают права человека, утверждают в РСЛ. Партию возмутило, что в Риге официальный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый, который символизирует противников официального Минска.

«Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта», — сказали в партии «Русский союз Латвии».

Как сообщалось ранее, мэр Риги Мартиньш Стакис убрал официальный флаг Белоруссии с флагштока в центре города. По словам главы города, государственному флагу Белоруссии «не место в Риге», передавала НСН.

Латвия белоруссия флаг
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