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25 мая 12:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Киножурнал «Хочу все знать!» снова выйдет на экраны 1 июня

  /   Обновлено: 25 мая 2021 11:32
Общество
Киножурнал «Хочу все знать!» снова выйдет на экраны 1 июня
Кадр из киножурнала «Хочу все знать»

Москва, 25 мая. Киностудия имени Горького возрождает советский киножурнал «Хочу все знать!». Первый выпуск обновленного проекта выйдет на экраны 1 июня.

«Хочу все знать!» начали показывать на советском телевидении в 1957 году. Проект просуществовал до 2009 года и затем постепенно сошел на нет.

О перезапуске киножурнала сообщил онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD». Уже сняты 36 новых выпусков, каждый из которых длится по 12 минут и содержит по три сюжета. В день премьеры зрителям будут доступны сразу три серии. Песню для новой заставки «Хочу все знать!» записала популярная певица Монеточка.

Ранее вышли новые серии киножурнала «Ералаш». Актер Павел Кассинский жестко раскритиковал эти выпуски.

киножурнал хочу все знать студия горького
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Все новости / Общество / Киножурнал «Хочу все знать!» снова выйдет на экраны 1 июня
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