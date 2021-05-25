Киножурнал «Хочу все знать!» снова выйдет на экраны 1 июня

Москва, 25 мая. Киностудия имени Горького возрождает советский киножурнал «Хочу все знать!». Первый выпуск обновленного проекта выйдет на экраны 1 июня.

«Хочу все знать!» начали показывать на советском телевидении в 1957 году. Проект просуществовал до 2009 года и затем постепенно сошел на нет.

О перезапуске киножурнала сообщил онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD». Уже сняты 36 новых выпусков, каждый из которых длится по 12 минут и содержит по три сюжета. В день премьеры зрителям будут доступны сразу три серии. Песню для новой заставки «Хочу все знать!» записала популярная певица Монеточка.

Ранее вышли новые серии киножурнала «Ералаш». Актер Павел Кассинский жестко раскритиковал эти выпуски.