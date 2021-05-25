Иван Ургант пошутил над Киркоровым и победителями Евровидения

Москва, 25 мая. Шоумен Иван Ургант высмеял странную встречу Филиппа Киркорова с победителями Евровидения-2021 — итальянской рок-группой Måneskin.

Король российской эстрады отправился на конкурс вместе с представительницей Молдавии Натальей Гордиенко. Он представил итальянскому коллективу свое выступление на песенном конкурсе в 1995 году. Тогда артист занял 17-е место.

«Судя по тому, как они долго и увлеченно смотрели, все-таки они приняли наркотики», — пошутил ведущий шоу «Вечерний Ургант».

Шоумен предположил, что Киркоров и Гордиенко воспользовались этой ситуацией в свою пользу. Он в шутку указал, что пока артист отвлекал итальянцев, его подопечная рылась в вещах победителей песенного шоу.

Скандал вокруг фронтмена группы Måneskin ДамианоДавида разгорелся после того, как во время прямого эфира артист наклонился к столу. Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Позднее сам артист объяснил, что хотел собрать осколки разбитого стакана, и подчеркнул, что не употребляет наркотики. Экспертиза также не нашла следов наркотических веществ у солиста Måneskin.