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25 мая 12:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
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Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Иван Ургант пошутил над Киркоровым и победителями Евровидения

Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил над Киркоровым и победителями Евровидения
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 мая. Шоумен Иван Ургант высмеял странную встречу Филиппа Киркорова с победителями Евровидения-2021 — итальянской рок-группой Måneskin.

Король российской эстрады отправился на конкурс вместе с представительницей Молдавии Натальей Гордиенко. Он представил итальянскому коллективу свое выступление на песенном конкурсе в 1995 году. Тогда артист занял 17-е место.

«Судя по тому, как они долго и увлеченно смотрели, все-таки они приняли наркотики», — пошутил ведущий шоу «Вечерний Ургант».

Шоумен предположил, что Киркоров и Гордиенко воспользовались этой ситуацией в свою пользу. Он в шутку указал, что пока артист отвлекал итальянцев, его подопечная рылась в вещах победителей песенного шоу.

Скандал вокруг фронтмена группы Måneskin ДамианоДавида разгорелся после того, как во время прямого эфира артист наклонился к столу. Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Позднее сам артист объяснил, что хотел собрать осколки разбитого стакана, и подчеркнул, что не употребляет наркотики. Экспертиза также не нашла следов наркотических веществ у солиста Måneskin.

евровидение киркоров ургант вечерний ургант
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Все новости / Шоу-бизнес / Иван Ургант пошутил над Киркоровым и победителями Евровидения
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