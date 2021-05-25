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25 мая 12:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Подлодки ВМС США обнаружили загадочные «быстро движущиеся объекты» под водой

Армия
Подлодки ВМС США обнаружили загадочные «быстро движущиеся объекты» под водой
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 25 мая. Экипажи подлодок Военно-морских сил США обнаружили под водой загадочные «быстро движущиеся объекты». Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Американские подводники зафиксировали неопознанные плавающие объекты с помощью гидролокаторов. Британские журналисты уверены, что данный факт свидетельствует о наличии в морских глубинах неопознанных подводных объектов. При этом неизвестные объекты перемещаются в воде на больших скоростях, которые не способны развивать существующие подлодки.

Не исключается, что многочисленные сообщения американских военных о встречах военных с НЛО станут поводом для увеличения финансирования различных проектов Пентагона.

Стоит отметить, что ранее американский режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал в Сети видеозапись с неопознанными летающими объектами треугольной формы, которые парили в ночном небе над палубой корабля ВМС США. Позднее официальный представитель Пентагона Сью Гоф подтвердила, что обнародованный видеоролик является подлинным. По ее словам, видео было снято американскими военнослужащими над палубой эсминца USS Russell в 2019 году. Она также добавила, что американские военные пытались найти следы летающего объекта в океане, но поиски не увенчались успехом.

пентагон вмс сша нло
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Все новости / Армия / Подлодки ВМС США обнаружили загадочные «быстро движущиеся объекты» под водой
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