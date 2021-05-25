Подлодки ВМС США обнаружили загадочные «быстро движущиеся объекты» под водой

Вашингтон, 25 мая. Экипажи подлодок Военно-морских сил США обнаружили под водой загадочные «быстро движущиеся объекты». Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Американские подводники зафиксировали неопознанные плавающие объекты с помощью гидролокаторов. Британские журналисты уверены, что данный факт свидетельствует о наличии в морских глубинах неопознанных подводных объектов. При этом неизвестные объекты перемещаются в воде на больших скоростях, которые не способны развивать существующие подлодки.

Не исключается, что многочисленные сообщения американских военных о встречах военных с НЛО станут поводом для увеличения финансирования различных проектов Пентагона.

Стоит отметить, что ранее американский режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал в Сети видеозапись с неопознанными летающими объектами треугольной формы, которые парили в ночном небе над палубой корабля ВМС США. Позднее официальный представитель Пентагона Сью Гоф подтвердила, что обнародованный видеоролик является подлинным. По ее словам, видео было снято американскими военнослужащими над палубой эсминца USS Russell в 2019 году. Она также добавила, что американские военные пытались найти следы летающего объекта в океане, но поиски не увенчались успехом.