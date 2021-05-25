Погоня полиции за водителем в Кирове завершилась стрельбой по колесам

Киров, 25 мая. Водитель «Шевроле Нива» не остановился по требованию сотрудников ДПС. Задержать правонарушителя удалось только выстрелив по колесам.

Инцидент произошел около жилого дома по улице Павла Корчагина, сообщает региональное управление ГИБДД. Сотрудники ДПС решили проверить документы водителя «Шевроле Нива», однако автомобилист проигнорировал требование полиции и не остановился.

Началась погоня, в ходе которой инспекторы несколько раз пытались связаться с нарушителем при помощи громкоговорителя. После тщетных попыток вразумить лихача полицейские решили применить оружие и прострелили колеса автомобиля.

Как сообщает Свойкировский.рф, за рулем «Шевроле» оказался 20-летний местный житель без права управления транспортным средством. Молодой человек отказался проходить медосвидетельствование. Во время погони никто не пострадал.