Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника

Саратов, 25 мая. Следственный комитет завершил расследование жестокого убийства в Хвалынском районе. 37-летний мужчина во время застолья вспомнил собутыльнику детские обиды, нанес ему 198 ударов руками и ногами, после чего облил кипятком из чайника.

«Убийцу ждет очень серьезный срок. Обвиняемый признал свою вину, но сделал это только на предварительном следствии. Убийство было очень жестоким, избитого мужчину оставили в беспомощном состоянии на полу. Отягчающим обстоятельством станет и уже имеющаяся у подозреваемого судимость», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Андрей Степанов.

Ранее саратовца убило током в собственной спальне. На теле погибшего мужчины нашли следы опаления.