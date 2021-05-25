Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Москва, 25 мая. Перелеты в Саудовскую Аравию, Исландию, Португалию, Мальту и Мексику возобновляются из Российской Федерации.

Авиасообщение восстанавливается на взаимной основе. Рейсы из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду будут проводиться три раза в неделю. Перелеты из столицы РФ в Рейкьявик и Валлетту — два раза в неделю. Также по одному разу в неделю начнут осуществляться полеты из Грозного и Махачкалы в Джидду.

Число грузовых и пассажирских авиаперевозок в 2021 году увеличилось на 123% в сравнении с 2020 годом, сообщает Росавиация.