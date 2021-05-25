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11:59
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Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

  /   Обновлено: 25 мая 2021 11:25
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
pxhere.com

Москва, 25 мая. Перелеты в Саудовскую Аравию, Исландию, Португалию, Мальту и Мексику возобновляются из Российской Федерации.

Авиасообщение восстанавливается на взаимной основе. Рейсы из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду будут проводиться три раза в неделю. Перелеты из столицы РФ в Рейкьявик и Валлетту — два раза в неделю. Также по одному разу в неделю начнут осуществляться полеты из Грозного и Махачкалы в Джидду.

Число грузовых и пассажирских авиаперевозок в 2021 году увеличилось на 123% в сравнении с 2020 годом, сообщает Росавиация.

россия авиасообщение полеты
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