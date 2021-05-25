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25 мая 12:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Депутат Госдумы Новиков отреагировал на публикацию японцев о Курильских островах

Политика
Депутат Госдумы Новиков отреагировал на публикацию японцев о Курильских островах
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 25 мая. Статья японских журналистов о «готовности» Советского Союза передать часть Курильских островов под контроль Токио является частью антироссийской кампании.

Так депутат Госдумы Дмитрий Новиков оценил публикацию материала японского агентства, в котором сказано, что в 1972 году советское руководство якобы рассматривало вариант передачи островов Шикотан и Хабомаи под контроль Токио взамен на подписание мирного договора.

Российский политик заметил, что поведение Японии обусловлено избранием президентом США Джозефа Байдена. После этого давление на Россию будет продолжено. Токио на фоне антироссийской кампании пытается напомнить о своих претензиях и амбициях, сказал депутат в интервью РИА Новости.

Генерал Сергей Липовой ранее объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил. В Японии также негативно отнеслись к запуску парома между Сахалином и Курилами, пишет НСН.

япония ссср курилы госдума
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Все новости / Политика / Депутат Госдумы Новиков отреагировал на публикацию японцев о Курильских островах
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