Депутат Госдумы Новиков отреагировал на публикацию японцев о Курильских островах

Москва, 25 мая. Статья японских журналистов о «готовности» Советского Союза передать часть Курильских островов под контроль Токио является частью антироссийской кампании.

Так депутат Госдумы Дмитрий Новиков оценил публикацию материала японского агентства, в котором сказано, что в 1972 году советское руководство якобы рассматривало вариант передачи островов Шикотан и Хабомаи под контроль Токио взамен на подписание мирного договора.

Российский политик заметил, что поведение Японии обусловлено избранием президентом США Джозефа Байдена. После этого давление на Россию будет продолжено. Токио на фоне антироссийской кампании пытается напомнить о своих претензиях и амбициях, сказал депутат в интервью РИА Новости.

Генерал Сергей Липовой ранее объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил. В Японии также негативно отнеслись к запуску парома между Сахалином и Курилами, пишет НСН.