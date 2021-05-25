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25 мая 12:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Учения ВМФ РФ в Арктике вызвали неожиданную реакцию в Японии

Армия
Учения ВМФ РФ в Арктике вызвали неожиданную реакцию в Японии
pixabay.com

Токио, 25 мая. Японских интернет-пользователей возмутило проведение российских военных учений в Арктическом регионе, направленных на укрепление инфраструктур на севере.

Плановые учения российского флота в Заполярье имели неожиданные последствия. Новость об этом разместил у себя японский новостной портал Yahoo News Japan, но его читатели неожиданно были возмущены маневрами у Северного морского пути. Японцам показалось, что ВМФ РФ якобы тренируются перед тем, как «напасть на их остров».

Пользователь Kirk призвал Токио не ждать первого удара и покончить с «агрессивными планами», которые якобы вынашивают в отношении Японии Пекин и Москва. Другой читатель поставил под сомнение территориальную принадлежность Северного морского пути и заявил, что Москва «присвоила» его себе незаконно, и призвал власти ответить на это запретом на судоходство для российских кораблей по Восточному проходу.

«Япония занимает стратегическое положение на Севморпути. Не пускать российские и китайские корабли вполне возможно», — развил мысль комментатор под ником Yaf.

«Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане», — поделился соображениями Dto.

Это не первый раз, когда новости о российской армии в Японии расценивают как тревожный знак. До этого военные обозреватели Yahoo News Japan рассказали о создании подводного беспилотника «Посейдон». Эксперты предположили, что их поставят наряду с подлодками на оборону Арктики.

Ранее издание RT передавало, что тренировка олимпийской сборной России по серфингу на Курильских островах вызвала недовольство японских любителей спорта.

япония арктика севморпуть
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Все новости / Армия / Учения ВМФ РФ в Арктике вызвали неожиданную реакцию в Японии
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