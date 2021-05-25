Учения ВМФ РФ в Арктике вызвали неожиданную реакцию в Японии

Токио, 25 мая. Японских интернет-пользователей возмутило проведение российских военных учений в Арктическом регионе, направленных на укрепление инфраструктур на севере.

Плановые учения российского флота в Заполярье имели неожиданные последствия. Новость об этом разместил у себя японский новостной портал Yahoo News Japan, но его читатели неожиданно были возмущены маневрами у Северного морского пути. Японцам показалось, что ВМФ РФ якобы тренируются перед тем, как «напасть на их остров».

Пользователь Kirk призвал Токио не ждать первого удара и покончить с «агрессивными планами», которые якобы вынашивают в отношении Японии Пекин и Москва. Другой читатель поставил под сомнение территориальную принадлежность Северного морского пути и заявил, что Москва «присвоила» его себе незаконно, и призвал власти ответить на это запретом на судоходство для российских кораблей по Восточному проходу.

«Япония занимает стратегическое положение на Севморпути. Не пускать российские и китайские корабли вполне возможно», — развил мысль комментатор под ником Yaf. «Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане», — поделился соображениями Dto.

Это не первый раз, когда новости о российской армии в Японии расценивают как тревожный знак. До этого военные обозреватели Yahoo News Japan рассказали о создании подводного беспилотника «Посейдон». Эксперты предположили, что их поставят наряду с подлодками на оборону Арктики.

Ранее издание RT передавало, что тренировка олимпийской сборной России по серфингу на Курильских островах вызвала недовольство японских любителей спорта.