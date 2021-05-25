Милонов готовит проверку трат пермского минкультуры на «кровавые тампоны» Богомолова

Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит запрос на предмет проверки трат бюджетных средств министерством культуры Пермского края в связи со скандалом вокруг неоднозначной театральной постановки режиссера Константина Богомолова в краевом оперном театре. Об этом парламентарий рассказал в беседе с ФАН.

3 апреля со сцены Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского под видом оперы Жоржа Бизе (именно так обозначено представление на сайте театра) зрителям, по отзывам некоторых из них, показали спектакль, насыщенный пошлостями и омерзительными шутками. В частности, в версии Богомолова, Кармен дарит охраннику гигиенический тампон, измазанный кровью, «в виде розы», а Хозе в финале пытает ее с помощью утюга и расчленяет бензопилой.

«Хочу донести до вас ту душевную рану, которую нанес мне и близким мне людям ваш спектакль и особенно финальная сцена, где стихи великого солнечного поэта, цельные и самоубийственные в своей искренности и мощи, оказались буквально искромсаны бензопилой, разъяты на кровоточащие ошметки и скормлены — вложены в уста маньяку Соколову и бедолаге Хозе. Или этого вы и добивались — трэша и угара? Игры, в которые вы заигрались, уже не игры в узком кругу коллег, не капустник и не репетиция», — обратился к Богомолову в открытом письме сотрудник оперного театра Алексей Хорошев, которого поддержали, в том числе, артисты оперы Наталья Кириллова и Сергей Власов.

permopera.ru / Андрей Чунтомов

28 апреля ФАН направил запрос о постановке Богомолова в министерство культуры Пермского края: нашу редакцию интересовали источники финансирования оперы и самого оперного театра. 18 и 19 мая театр снова показал богомоловскую «Кармен». В конце мая краевое министерство прислало свой ответ.

«Премьера спектакля «Кармен» стала заметным событием в культурной жизни Перми и Пермского края. Спектакль получил многочисленные отклики в федеральных СМИ, высоко оценивших работу Пермского театра оперы и балета. Устав театра предусматривает невмешательство Учредителя (Министерства культуры Пермского края) в профессионально-творческую деятельность учреждения за исключением случаев, предусмотренных законом. Свобода же художественного творчества гарантируется каждому статьей 44 Конституции РФ», — сообщило ФАН руководство министерства культуры.

Пермское минкультуры подтвердило, что краевой театр оперы и балета получает бюджетное финансирование. Была подтверждена и правильность сумм гонораров, выплаченных за спектакль постановщикам: согласно данным сайта Госзакупок, гонорар Константина Богомолова составил 1,3 млн рублей, дирижера Филиппа Чижевского — 1,5 млн рублей, художника-постановщика Ларисы Ломакиной — 963 тыс. рублей.

«Команда постановщиков была выбрана руководством театра оперы и балета, и спектакль представляет их авторское мнение и творческое высказывание», — сообщалось также в ответе пермского министерства.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Депутат Виталий Милонов в разговоре с ФАН назвал произошедшее в Перми безобразием и заявил, что готовит соответствующие вопросы по поводу случившегося. После изучения информации парламентарий собирается лично направить официальный запрос, чтобы проверить, насколько оправданными выглядят траты Пермского министерства культуры, с его небольшим бюджетом, на столь скандальные постановки.

«Я считаю, что подобные расходы нецелесообразны. Деньги можно было бы потратить на массу хороших вещей для жителей Пермского края. Можно было бы открыть детские секции, художественные кружки, но в Перми почему-то решили потратить бюджет на кровавые тампоны Богомолова!» — возмутился Виталий Милонов.

Константин Богомолов — театральный режиссер, с июня 2019 года — художественный руководитель Театра на Малой Бронной. С сентября 2019 года — муж Ксении Собчак. Не раз обвинялся общественными активистами в агрессивной пошлости и растлении общества путем искажения в своих спектаклях классических произведений. По мнению критиков, получает за свои эксперименты непомерно большие гонорары, выплачиваемые из бюджета. Спектакли нередко сопровождаются скандалами. Так, демонстрация извращенного секса и акта копрофагии в спектакле «Норма» повлекло попытку возмущенных зрителей побить режиссера. Тема педофилии и секс с Настасьей Филипповной в «Идиоте» от Богомолова, «унитазный» юмор и извращенцы-менты, пытающие мальчика Митю в «Карамазовых», вызвали вопросы даже у либеральной общественности. Спектакль «Идеальный муж» с обнаженной проституткой в виде распятия, священником-педофилом и главными героями-гомосексуалистами несколько раз был сорван оскорбленными верующими.