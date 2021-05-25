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25 мая 12:02
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новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Политическая повестка может способствовать укреплению рубля в июне

  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:54
Экономика
Политическая повестка может способствовать укреплению рубля в июне
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 мая. Покупатели российской валюты демонстрируют силу в ходе торгов на текущей неделе, и есть повод говорить, что усиление рубля продолжится.

Российская валюта укрепилась по отношению к доллару до 73,5 единицы, а курс евро продолжает оставаться ниже 90 рублей, что говорит о силе покупателей рубля. Политические новости, в том числе о возможных договоренностях между президентами России и США, ожидающиеся в будущем месяце, способны стать драйвером укрепления рубля, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его мнению, базовым сценарием является восстановление рубля к доллару до 73 единиц, а к евро — до 89 единиц. Этому будет предшествовать консолидация на текущих уровнях. Купцикевич, впрочем, не исключает, что геополитические риски или коррекция нефтяных цен могут оказывать временное давление на рубль.

К концу года российская валюта имеет хорошие шансы укрепиться до 65–67 единиц за доллар, заявил ранее топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

доллар прогноз рубль евро курс рубля курс доллара курс евро
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