Политическая повестка может способствовать укреплению рубля в июне

Москва, 25 мая. Покупатели российской валюты демонстрируют силу в ходе торгов на текущей неделе, и есть повод говорить, что усиление рубля продолжится.

Российская валюта укрепилась по отношению к доллару до 73,5 единицы, а курс евро продолжает оставаться ниже 90 рублей, что говорит о силе покупателей рубля. Политические новости, в том числе о возможных договоренностях между президентами России и США, ожидающиеся в будущем месяце, способны стать драйвером укрепления рубля, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его мнению, базовым сценарием является восстановление рубля к доллару до 73 единиц, а к евро — до 89 единиц. Этому будет предшествовать консолидация на текущих уровнях. Купцикевич, впрочем, не исключает, что геополитические риски или коррекция нефтяных цен могут оказывать временное давление на рубль.

К концу года российская валюта имеет хорошие шансы укрепиться до 65–67 единиц за доллар, заявил ранее топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.